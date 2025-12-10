Este es el pronóstico para el miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con posibilidad de tormentas.
En este miércoles la máxima pronosticada orillará los 32° Centígrados mientras que la mínima será de 18°. El viento se presentará del oeste, a 15 kilómetros con ráfagas de 41 a lo largo del día. Para la noche, rotará al sudoeste a 46 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad.
En cuanto al cielo se presentará con posibles tormentas al día y a la noche mayormente despejado.
Para el jueves, se indica sol radiante y hacia la noche mayormente despejado, con una máxima de 31° y la mínima de 17° Centígrados.