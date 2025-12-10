El Gobierno neuquino sumó 20 nuevos trabajadores al Sistema Público de Salud

Las designaciones fueron formalizadas mediante siete decretos que buscan cubrir vacantes.

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Salud, oficializó la incorporación de 20 nuevos profesionales y personal de apoyo tras concluir distintos concursos del Sistema Público Provincial de Salud (SPPS). Las designaciones fueron formalizadas mediante siete decretos que buscan cubrir vacantes y fortalecer los equipos de trabajo en hospitales y centros asistenciales de la provincia.

Según se detalla en la normativa, los postulantes superaron satisfactoriamente los procesos establecidos dentro del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y pasarán a desempeñarse en funciones claves para el sistema sanitario.

La nueva planta incluye licenciados y profesionales en enfermería, técnicos en esterilización, preparadores de materiales, lavanderas y otros perfiles operativos. Entre los incorporados figuran Pablo Miguel del Rosario Ojeda, Solange Anahí Obeid, Mariano Guido Erdfehler y Carlos Eduardo Ontiveros, además de Jeremías Leonel Benítez, Tania Natalia Mendoza, María Rosa Jara, Fiorela Anahí Mora y Keila Capolletti. También se suma un trabajador administrativo destinado al Hospital Provincial “Dr. Eduardo Castro Rendón”.

Los decretos publicados —entre ellos los números 1638, 1639 y 1643— detallan la cobertura de cargos vacantes generados por jubilaciones, renuncias o cambios de función, así como la conversión de puestos dentro del sistema.

En el Decreto 1643 se incluyen las designaciones de Michael Mathias Exequiel Saldías, Micaela Ayelén Gutiérrez, Karen Antonella Mondaca, Tomás Facundo Gutiérrez Guzmán y Maira Betiana De La Iglesia. Los decretos 1638 y 1639 incorporan a Walter Alejandro Coliluan, Nicolás Matías Melo, Paine Ferreyra, María Constanza Bally y Anthoni Alain Muñoz.

El personal será distribuido en distintos centros asistenciales, entre ellos el Hospital Provincial “Dr. Eduardo Castro Rendón”, el Hospital “Dr. Natalio Burd” de Centenario, el Hospital “Dr. Oscar Arraiz” de Villa La Angostura y otros establecimientos de la red pública.

Un punto destacado es que varios de los agentes designados cumplían tareas como Trabajadores Eventuales. Con estas incorporaciones, pasarán a integrar la planta permanente del SPPS, consolidando así su situación laboral y reforzando áreas estratégicas de atención y apoyo en toda la provincia.