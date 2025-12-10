El Altillo Atelier inauguró su muestra de arte en la Sala de Dioramas

Este miércoles 10 de diciembre, desde las 10:30, quedó inaugurada una nueva muestra del espacio artístico El Altillo Atelier en la Sala de Dioramas de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Cutral Co.
La propuesta reúne producciones realizadas durante el año por integrantes del atelier, con obras que abarcan distintos estilos y técnicas. Desde la organización destacaron que la exhibición busca poner en valor el trabajo creativo de artistas locales y ofrecer un espacio de encuentro para la comunidad.