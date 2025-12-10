Darán capacitación de Inteligencia Artificial aplicada a ventas en a la Cámara de Comercio

Empresarios, comerciantes, emprendedores y profesionales de Cutral Co tendrán la oportunidad de acceder a una capacitación clave enfocada en la Inteligencia Artificial Aplicada a Ventas.
Esta iniciativa busca asistir a aquellos que sienten que el negocio ha cambiado y no quieren quedarse atrás en la evolución del mercado.
La jornada de formación intensiva se desarrollará durante dos días, programada para el 11 y 12 de diciembre.
El evento tendrá lugar en la sala de auditorio de la Cámara de Comercio. Los asistentes deberán dirigirse a la calle N° Carlos H. Rodríguez 226, en Cutral Co por consultas o inscribirse en este enlace https://forms.gle/aqJ6QiXcxMmAsYhP8
El horario establecido para ambas jornadas es de dos horas, comenzando a las 14:00 y finalizando a las 16:00.