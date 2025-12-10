Cutral Co inauguró un moderno Centro de Monitoreo Urbano

Este miércoles, la ciudad de Cutral Co llevó adelante la inauguración oficial del nuevo Centro de Monitoreo Urbano, una obra que marca un salto estructural y tecnológico en el sistema de seguridad local. El edificio fue desarrollado en varias etapas y combina infraestructura edilicia, equipamiento avanzado y mayor capacidad operativa para reforzar la prevención en toda la ciudad.

El acto fue encabezado por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente municipal, Ramón Solano Rioseco, acompañados por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; autoridades provinciales y municipales, funcionarios judiciales y representantes policiales.

El nuevo centro cuenta con 18 puestos operativos, sala técnica, laboratorio, data center, oficinas de coordinación y un sector destinado a sala de crisis. Está equipado con un video wall de 5 metros por 3, conformado por más de 90 paneles, que permite visualizar múltiples cámaras en simultáneo y organizar zonas de trabajo para operadores, supervisores y personal policial.

El secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, detalló que la obra incluyó pisos de porcelanato símil madera, cielorraso suspendido para el tendido eléctrico y de red, iluminación LED, paredes tratadas para evitar reflejos y un sistema integral de detección de incendios que se vincula directamente con la plataforma de monitoreo. Además, el frente del edificio incorpora una pared vidriada antibandálica con pantallas LED 4K orientadas a la vía pública, lo que refuerza la transparencia del sistema y acerca información útil a los vecinos.

Torrico recordó que el sistema de cámaras comenzó en 2012 con apenas ocho equipos en funcionamiento y un espacio reducido, mientras que hoy la ciudad opera 270 cámaras activas, consolidando un crecimiento sostenido en tecnología y capacidad operativa.

“Una inversión para garantizar la tranquilidad de los vecinos”

Durante su discurso, el intendente Ramón Rioseco destacó la importancia del trabajo conjunto con la provincia, la policía y la fiscalía. “Este es un sueño que venimos construyendo desde 2008. Las cámaras y los centros de monitoreo ya son parte fundamental de la agenda de cualquier gobierno. Queremos que la gente viva tranquila, que pueda estudiar, trabajar y convivir en paz”, afirmó.

Rioseco también agradeció el aporte de la provincia, que sumó 40 cámaras al sistema, y valoró el trabajo articulado en operativos de prevención y lucha contra el narcotráfico.

El gobernador Rolando Figueroa resaltó que, desde que la provincia asumió este año la competencia sobre la lucha contra el narcomenudeo, Cutral Co registró una disminución en el índice de delitos. “Cuando trabajamos en conjunto, los problemas se resuelven más fácil. Aquí hemos logrado un abordaje coordinado entre la policía, la justicia, la provincia y el municipio”, señaló.

Figueroa destacó la importancia de contar con una policía “honesta y dedicada” y sostuvo que la inversión en seguridad es fundamental.

El nuevo Centro de Monitoreo Urbano se posiciona como uno de los más modernos de la región y permitirá mejorar la prevención, la respuesta ante emergencias y la coordinación entre las distintas instituciones vinculadas a la seguridad pública.