Continúa la campaña de castración gratuita en Cutral Co

Los turnos se entregan de manera personal en la sede de Zoonosis: Lago Auquinco N° 55.

Hasta el viernes 12 de diciembre en la sede de la dirección de Zoonosis realizará esterilizaciones gratuitas para perros y gatos.

Desde este martes que se empezó a dar los turnos, continuarán otorgándolos siempre y cuando haya lugar. Es de manera personal.

Se recordó que se entregarán las dosis antiparasitarias para las mascotas. En los dos casos, tanto las esterilizaciones quirúrgicas como la entrega de los antiparasitarios, son gratuitas.

La persona que tenga el turno debe comprometerse para concurrir con el animal. La dirección de Zoonosis está en Lago Auquinco N° 55, en el barrio Parque Este de Cutral Co.