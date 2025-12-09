Productores de tres barrios semirrurales recibieron forrajes en Cutral Co

Están en Filli Dei Sur, Colonia 2 de Abril y Monte Hermoso.

Un grupo de productores pecuarios de los barrios Filli Dei Sur, Colonia 2 de Abril y Monte Hermoso recibieron un aporte destinado a forrajes.

Para acceder al aporte, tienen que cumplir con una cantidad mínima de animales. De este modo, la comuna busca fortalecer el trabajo productivo en estos sectores, mantener el flujo de economías locales porque venden a pequeña escala. Además, a lo largo del año se capacitaron para realizar una producción responsable, saludable y sustentable.

En el acto el intendente Ramón Rioseco explicó que finaliza el año y resaltan la mirada de emprendedor y productor. “Es una vida muy esforzada. Tener un emprendimiento familiar más que nada y es necesario que tengamos una sintonía en acompañar estos procesos”, refirió el jefe comunal.

Explicó que en esta última etapa del año, “trabajan mucho y necesitan este aporte para tenerlo”. Adelantó que para el 2026 seguirán trabajando en el apoyo a este sector y a los emprendedores, jóvenes, productores, de comercio, para que la gente pueda contar con una herramienta.

El acto fue en el salón de Acuerdos Américo Verdenelli y lo encabezó el intendente Rioseco, el jefe de Gabinete, Walter Mardones, la secretaria de Hacienda, Noel Sanhueza, entre otros miembros del Ejecutivo.