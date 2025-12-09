Los inscriptos para el Rally Neuquino en Cutral Co son más de 100

En total se inscribieron 1017 binomios

La décima fecha del Rally Neuquino 2025, disputada en Cutral Co, cuenta con la participación de pilotos y navegantes locales de Cutral Co y Plaza Huincul.

La nómina de inscriptos muestra una fuerte presencia de binomios de las dos ciudades anfitrionas en las diversas clases de la competencia.

Representantes de Cutral Co

Varios equipos de Cutral Co se hicieron presentes en la inscripción. En la Clase A5 compiten SOTO Emanuel, navegado por ARES Gustavo, en un Vw Gol. También participan MACAYA Jorge junto a CASTRO Marta en un Vw Gol Power, y CONSTANZO Ricardo con POSSO Cristian en un Fiat Regatta.

La Clase A6 tiene a RAIMONDI Roberto y RAIMONDI Jose en un Ford Ka Viral; a MARDONES Angel y ANCATTEN Alejandro en un Fiat Palio; y a BERNALES Gabriel con NOVOA Gustavo en un Ford Fiesta.

En la Clase A7 compiten cuatro binomios de Cutral Co: TIERI Jeremias y ALMEIRA Carlos en un Vw Polo; FRANCO Daniel y ROMERO Matias en un Seat Ibiza; FAGAN Damian junto a PINOCHE Agustín en un Vw Polo; y CASTILLO Aníbal con ARAYA Dalma en un Renault 18.

Para la Clase N1 están inscriptos MARTIN Luis con MARTIN Cristian; ELFI Patricio y CASTILLO Romina; y MACAYA Jorge con PARADA Nicolle.

En la Clase N2 participan BUSTOS Claudio con VAZQUEZ Debora; WIRCALEO Alejandro con GUTIERREZ Dario; y AVILA Alejandro con ROMERO Emanuel.

Finalmente, en la Clase RC5, compiten AVILA Matías junto a REBOLLEDO Ezequiel; VILLAR Matías con BORDONIMO Geronimo; y ANGELONI Lautaro y DE ELIAS Luis María.

Equipos de Plaza Huincul

La ciudad de Plaza Huincul también aportó una cantidad importante de participantes.

En la Clase A1 se encuentran BAJENETA Manuel y BAJENETA Aylen en un Ford Ka Viral, POSSO Gonzalo con JARA Fernando en un Fiat 147, y LILLO Facundo con LILLO Lautaro en un Ford Ka.

Para la Clase A5, el equipo de HERNANDEZ Axel y HERNANDEZ Fabio está inscripto en un Vw Senda.

En la Clase A6, CAIRONE Luis y ABURTO Gabriel participan en un Chevrolet Corsa, mientras que GOMEZ Gustavo y GIUFFRIDA José lo hacen en un Renault Clio.

La Clase A7 cuenta con SOSA Daniel y SOSA Cristian en un Vw Gol.

En la Clase N1 compiten OCHOA Nicolas con FAGAN Sabrina, y LILLO Hugo junto a LILLO Franco. En N2 participa el binomio FAGAN Juan Pablo y CHAVES Agustina.

Finalmente, en la Clase N2L, se encuentran GODOY Nestor y GODOY Franco en un Vw Gol Power; BAJENETA Carlos y BAJENETA Agustín en un Ford Ka Viral; y CONTRERAS Aldo con SANCHO Beto en un Ford Ka. La Clase RC5 registra la participación de ORELLANA Diego junto a ORELLANA Pablo en un Ford Fiesta.