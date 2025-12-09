La Agrupación “Los Dueños del Chiche” lanza un encuentro solidario navideño en la comarca

Todo lo reunido será destinado a la conformación de canastas navideñas, que serán distribuidas en distintos barrios antes de la festividad.

La Agrupación Los Dueños del Chiche (LDDC), integrada por un grupo de jóvenes aficionados a los vehículos y la cultura fierrera, anunció la organización de un Encuentro Solidario Navideño con el objetivo de recolectar alimentos para familias en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa surge en el marco de las celebraciones navideñas y busca garantizar que todas las familias de la comunidad puedan contar con una mesa digna en Nochebuena. Todo lo reunido será destinado a la conformación de canastas navideñas, que serán distribuidas en distintos barrios antes de la festividad.

Desde la agrupación explicaron que la campaña apunta a recibir alimentos no perecederos, entre ellos leche en polvo o larga vida, arroz, fideos, lentejas, azúcar, yerba, aceite, conservas y productos típicos de la temporada como budines, pan dulce, garrapiñadas y turrones. “Todo suma. Cada aporte, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia para una familia”, expresaron los organizadores.

Si bien la fecha del encuentro aún no fue confirmada debido a gestiones de permisos, la agrupación informó que ya está recibiendo donaciones. Además, pusieron a disposición varios números de contacto para coordinar entregas o retiros a domicilio: 299 590-5221, 294 471-4137, 299 604-5509 y 299 408-4464.