Invitan a la muestra anual de los talleres municipales de Plaza Huincul

En el S.A.F. de la EPET Nº 10, ubicado sobre avenida Cutral Co, en el barrio Universitario

Plaza Huincul realizará el próximo lunes 15 de diciembre la tradicional Muestra Anual de Fin de Año de los talleres municipales, un espacio donde las alumnas y alumnos de los distintos barrios presentarán los proyectos y producciones desarrolladas durante todo 2025.

La actividad se llevará adelante de 17 a 20 horas en el S.A.F. de la EPET Nº 10, ubicado sobre avenida Cutral Co, en el barrio Universitario. Allí, las participantes compartirán con las familias y la comunidad una amplia variedad de trabajos vinculados a las propuestas artísticas, manuales y creativas que se dictan a lo largo del año en los dispositivos barriales.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar este encuentro que busca poner en valor el trabajo colectivo, la creatividad y el rol de los talleres como espacios de participación social.