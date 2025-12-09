Insólito: los equipos de tendrán que viajar a Cutral Co para patear dos penales

Se jugaba el partido de predecima en la cancha de Rivadavia entre Unión de Zapala y Esperanza de Rincón de los Sauces.
Por razones que no están claras, en vez de patear cinco penales por equipo se patearon tres y ahora tendrán que viajar otra vez para finalizar la serie.
La decisión fue tomada ayer, en una reunión que se hizo en forma remota en la sede de Lifune.
“La continuación del encuentro se informará en las próximas horas y se programará para la fecha y hora que determine el órgano competente, conforme a las normas vigentes”, dice el comunicado de la liga, publicado por El Valle Fútbolero.
Se consideró que fue un error “inadmisible” de la terna arbitral y que el procedimiento para completar la tanda de penales será definido por el órgano competente.