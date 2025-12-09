Hoy martes convocan a una concentración por el femicidio de Mabel López en Cutral Co

Este martes 9 de diciembre, a las 18 horas, familiares y amigos de Mabel López realizarán una concentración en la intersección de Roca y Elordi, en la Plaza San Martín de Cutral Co, para exigir justicia a un mes del femicidio que conmocionó a la comunidad.
Durante la concentración, se espera la presencia de organizaciones sociales, vecinas, vecinos y colectivos que se sumarán al pedido de justicia y la condena efectiva de los responsables.
La movilización se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la violencia de género en la región y se suma a otras expresiones públicas realizadas en las últimas semanas.