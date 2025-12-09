Habrá un nuevo torneo de ajedrez en Cutral Co

Ya se encuentra abiertas las inscripciones

La comunidad ajedrecística de Cutral Co tendrá una nueva cita deportiva este sábado 13 de diciembre, cuando se dispute un Torneo de Ajedrez categoría Amateur en la sede del barrio Centro Sur. La competencia, organizada bajo el sistema suizo, constará de cinco rondas y contará con un ritmo de juego de 10 minutos más 5 segundos de incremento por jugada, un formato dinámico que permite partidas ágiles sin perder precisión estratégica.

El encuentro está programado para comenzar a las 15 horas, y se espera la participación de jugadores locales y de la región que buscan sumar experiencia y medir su desempeño en un entorno competitivo, pero pensado especialmente para aficionadas y aficionados.

La inscripción tiene un costo de 5.000 pesos y puede completarse a través de los números 299-4675551 y 299-5720339. Desde la organización destacaron que el objetivo es seguir fortaleciendo los espacios de encuentro comunitario y promover la práctica del ajedrez en distintos barrios de la ciudad.