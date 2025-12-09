Esto anuncia el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se inuncia una jornada con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones.
La temperatura mínima se estima en los 19° Centígrados y la máxima de 33°. El viento se presentará del sector oeste a 33 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad durante el día.
Para la noche se mantendrá el mismo sector y descenderá a 20 kilómetros con ráfagas que llegarán a los 32.
El cielo hacia la noche indica posibles tormentas.
Para el miércoles seguirá la inestabilidad con una máxima de 32° Centígrados.