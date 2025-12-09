El ISSN confirmó el pago de la segunda cuota del SAC para jubilados y pensionados

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) informó que este jueves 18 de diciembre estará acreditada la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para jubilados, pensionados y retirados de la provincia.
La acreditación se realizará de manera automática en las cuentas habituales de cada beneficiario, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Desde el organismo recordaron la importancia de evitar la concurrencia a las entidades bancarias, especialmente para los adultos mayores. Recomendaron que, quienes cuenten con tarjeta de débito, utilicen los cajeros automáticos para el retiro de efectivo u opten por operaciones mediante home banking, a fin de reducir tiempos de espera y prevenir situaciones de inseguridad o estafas.