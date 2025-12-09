Docentes convocan a un paro y marcha para este jueves 11

La concentración principal está prevista para las 11 de la mañana en el Monumento a San Martín

ATEN y CTERA anunció una jornada de paro y movilización para este jueves 11 de diciembre, en el marco del reclamo por mejoras salariales y en rechazo al ajuste provincial que —según expresaron— afecta directamente a trabajadores de la educación en Neuquén.

La medida de fuerza incluirá una marcha provincial convocada por el sector docente. La concentración principal está prevista para las 11 de la mañana en el Monumento a San Martín, en la capital neuquina, desde donde se movilizarán por las calles céntricas.