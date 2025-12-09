Cutral Co: vecinos preguntaron por obras, sedes barriales y deportes en las audiencias públicas

Al menos, los que expusieron en la primera etapa del presupuesto reestructurado.

Se hicieron hoy, desde las 18, las audiencias públicas convocadas por el presupuesto reestructurado, el presupuesto y la tarifaria 2026, en Cutral Co.

Antes de que los tres proyectos pasen a la segunda y definitiva lectura se hicieron las audiencias, donde las vecinas y vecinos interesados en participar y que se anotaron, pudieron expresar sus inquietudes relacionadas a diferentes temáticas.

En la primera audiencia, abrió la ronda la expresidenta del barrio General San Martín, Zulma Flores quien preguntó sobre el destino de fondos para las asociaciones vecinales, entre otros puntos; Marcelo Moreno, hizo sus consultas por los fondos de cultura y deportes; Verónica Zapata, presidenta del Aeroparque quien planteó sobre las viviendas y mejoramientos habitacionales, ademá de la reestructuración en el Juzgado Municipal de Faltas; Vanesa López, pidió explicaciones por el costo de obras de gas.

Cada uno de los inscriptos tuvo diez minutos para hablar. En algunos casos hubo respuesta inmediata por parte de los ediles de la comisión, aunque el presidente del Deliberante, Jesús San Martín les indicó que se tomaba nota de cada uno de los ítems para que pudiera hacer las consultas al Ejecutivo y hacer la devolución posterior.

Hubo cruces en determinados momentos entre los vecinos y los ediles, y entre los propios concejales también. A las 20 se haciá la última audiencia referida a la Tarifaria 2026, que implica el incremento que tendrán las tasas e impuestos municipales.