Cutral Co presenta el Gran Premio Coronación del Rally 2025 homenaje a Daniel Battistuzzi

Se corre el fin de semana

Cutral Co presentó oficialmente el Gran Premio Coronación del Rally 2025, la fecha final del campeonato de este año. La competencia, que durará tres días, rinde homenaje a Daniel Batistuzi.

La conferencia de prensa fue presidida por el intendente de la ciudad, Ramón Rioseco, el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín, el representante de Aprryn Sur, Sergio Basilia, y el señor Daniel Batitusi.

La actividad comienza el día viernes a las 20:00 horas con la rampa, que se ubicará frente al municipio. El rally recorrerá seis partes distintas para asegurar la durabilidad de los caminos.

El sábado, la jornada inicia con la salida del parque a las 9:00 de la mañana, y la primera largada en el Zanjón será a las 9:18 horas. Los tramos incluirán dos pasadas por El Zanjón y la Vuelta del Molino. Además, se correrá en Petrolera Argentina, utilizando caminos prestados por Plaza Huincul, en Ruta 17, en Laguna Colorada, y finalizará en La Cárcel. Los tramos del sábado son El Sanjón (dos), Dinamarca en la petrolera (dos), y de Ruta 10 hasta La Cárcel.

El domingo, el parque se abrirá a las 8:00 de la mañana, y la largada de la última etapa está programada para las 8:54 horas.

El campeonato dedica un homenaje a Daniel Batistuzi, un referente de la comarca que corrió tanto en TC como en Rally. El intendente Rioseco lo reconoció como un representante histórico de las décadas del 70 y 80, destacando su buen desempeño y compromiso con el deporte. Battistuzzi agradeció el homenaje, mencionando que este reconocimiento no es solo para él, sino también para su familia y la gente que siempre le brindó cariño en las carreras.