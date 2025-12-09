Cutral Co: hoy habrá audiencias públicas y son varios los anotados

Empieza a las 18, luego hay a las 19 y a las 20.

En el Concejo Deliberante de Cutral Co se llevarán a cabo hoy las audiencias públicas convocadas para que las y los vecinos que quisieran participar se hayan anotado con anterioridad.

La primera será por el tratamiento de la reestructuración del cálculo de recursos y presupuesto de gastos de 2025 del Ejecutivo, Legislativo y Juzgado Municipal de Faltas en Cutral Co. Ya fue aprobado en primera lectura, pero para que esté aprobado de forma definitiva, tiene que hacerse la audiencia pública, que si bien no es vinculante, si suele ocurrir que algunas sugerencias se pueden tener en cuenta.

Para este proyecto se anotaron nueve participantes y está previsto que sea a las 18, con los integrantes de la comisión.

La audiencia que fue convocada por el presupuesto 2026 tiene catorce inscriptos para participar y se realizará a las 19. Para las 20 está prevista la audiencia de la Tarifaria 2026, con 14 anotados. Hay vecinos y vecinas que se anotaron para participar en las tres.

Cada uno de los expositores tiene un tiempo máximo fijado por reglamento para hablar.