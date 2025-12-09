Autopsia sobre la mujer fallecida en el barrio Unión indica que fue suicidio

Durante la tarde del domingo, una mujer identificada como Noelia Garrido, apareció sin vida en su casa del barrio Unión.
En principio se lo catalogó como muerte dudosa y se realizó una autopsia para determinar las circunstacias ya que la familia sospechaba de que pudo recibir alguna agresión.
Finalmente, desde la fiscalía se informó que la autopsia indicó que murió por asfixia y sin indicios de participación de terceros más allá de que se siguen tomando algunas medidas por cuestión de protocolo y para agotar todas las instancias.