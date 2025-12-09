Alianza realizó un comunicado por el uso de pirotecnia en el clásico 

Luego de que varios vecinos del barrio Ruca Quimey se quejaran por el uso de pirotecnia, desde el club realizaron un comunicado oficial sobre lo ocurrido el domingo.
El comunicado dice lo siguiente “lamentablemente durante el partido se produjo el uso de pirotecnia dentro del Estadio por parte de simpatizantes del Club que hicieron caso omiso del pedido que se realizó en las redes sociales con anterioridad y considerando que hay una ley y ordenanzas municipales en contrario que nos pueden perjudicar económicamente”.
“De ninguna manera es responsabilidad del Club Alianza que se use pirotecnia, , habida cuenta que se utiliza en diversas oportunidades y sitios de la Comarca a efectos de exteriorizar si se quiere un estado de ánimo de la Sociedad. Lamentamos si indirectamente se causó malestar a personas adultas o niños por esta situación”.