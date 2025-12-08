Ulises continúa internado en el hospital Garrahan y su familia necesita ayuda

El niño fue sometido recientemente a un trasplante, pero debido a complicaciones posteriores tuvo que afrontar dos cirugías adicionales, por lo que su recuperación aún requiere cuidados intensivos y una estadía prolongada en la capital.

Según informaron sus allegados, la familia de Ulises se encuentra acompañándolo de manera permanente, lo que implica afrontar gastos diarios de alojamiento, transporte y alimentación lejos de su hogar. En este contexto, solicitan la colaboración solidaria de la comunidad para poder sostener la estadía durante el tratamiento.

“La mínima colaboración marca la diferencia”, expresaron familiares, que destacaron que cualquier aporte resulta de gran ayuda para atravesar este momento. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de Mercado Pago, a nombre de Florencia Micaela Inostroza, mediante los siguientes datos:

CVU: 0000003100040560888403

0000003100040560888403 Alias: Renata.ulise.alma.mp

Renata.ulise.alma.mp CUIT/CUIL: 27-42518429-1

Además, invitan a compartir la información para ampliar la red de apoyo y acompañamiento. “Cada gesto suma —señalaron—. Ulises está dando una gran batalla y no está solo”.