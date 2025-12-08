Se adjudicó la obra que protegerá a Chos Malal de las crecidas del río Curí Leuvú

La intervención permitirá reforzar sectores del paseo costero y sumar infraestructura de contención en una zona que ha sufrido repetidos eventos climáticos adversos en los últimos años.

La provincia adjudicó oficialmente la obra de restitución y defensa de la margen izquierda del río Curí Leuvú, ubicada aguas abajo del puente de la Ruta Provincial 43, un proyecto clave para fortalecer la seguridad hídrica de Chos Malal y mitigar los efectos de futuras crecidas.

La empresa adjudicada y los plazos

La obra fue adjudicada a la unión transitoria Explosivos y Servicios Dexse S.A. – Servipet S.A. U.T., por un monto de $3.618.057.552,55, a valores de julio de 2025. El contrato prevé:

360 días corridos de plazo de ejecución,

de plazo de ejecución, Un anticipo financiero del 20% para iniciar los trabajos,

para iniciar los trabajos, Supervisión provincial y controles de avance periódicos.

La adjudicación surge luego de la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 2, realizada el 3 de septiembre de 2025, donde se presentaron cuatro ofertas. La propuesta ganadora fue seleccionada por ser la más conveniente en términos técnicos, por su experiencia en obras de gran escala y por presentar el presupuesto más competitivo.

Un compromiso asumido durante el aniversario de Chos Malal

El proyecto es resultado del convenio rubricado por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Nicolás Albarracín durante el 138° aniversario de la localidad.

“Vamos a reforzar la costanera desde el puente nuevo hasta los puentes viejos. Es una obra muy importante para nosotros, porque es protección de la población”, había asegurado el gobernador en esa oportunidad.

A quiénes beneficiará

La obra tendrá impacto directo en más de 13 mil habitantes, además de constituir una mejora sustancial para la seguridad de visitantes y turistas. A futuro, también permitirá proteger áreas productivas e infraestructura urbana, en una región estratégica del norte neuquino.

Qué trabajos se realizarán

El plan técnico prevé:

Excavación de más de 17.200 m³ de suelo ,

, Colocación de 18.265 m³ de roca ,

, Utilización de casi 3.000 m³ de grava para consolidar defensas,

para consolidar defensas, Refuerzo de tramos del paseo ribereño, incluyendo sectores parcialmente intervenidos en 2024.

La traza comprende el área entre el puente nuevo y los puentes viejos, sumando los sectores más vulnerables a la erosión y el impacto de las crecidas.

Antecedentes de riesgo

Chos Malal ha enfrentado varios eventos de crecidas en la última década. El más reciente ocurrió a mediados de 2023, cuando el Curí Leuvú superó las defensas existentes, anegó viviendas y dañó estructuras esenciales. Desde entonces, el municipio reclamaba una solución definitiva.