Neuquén volvió a liderar la creación de empleo privado a nivel país

Emplea Neuquén se destaca como el programa central para mejorar las condiciones de empleabilidad de las y los neuquinos.

Según cifras desestacionalizadas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la provincia del Neuquén volvió a mostrar los mejores números de empleo privado en todo el país.

Entre 2023 y 2025 sumó 4.102 puestos laborales formales y creció 2,9 por ciento, en un contexto nacional signado desde hace meses por la pérdida sostenida de puestos de trabajo.

“Estas cifras confirman que cuando las políticas públicas están pensadas para la gente, el empleo llega. Nuestro objetivo es claro: que cada oportunidad que genera el crecimiento de Neuquén se traduzca en trabajo real para las y los neuquinos”, señaló Lucas Castelli, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Mientras algunas provincias vieron reducir drásticamente el empleo -en Santa Cruz la baja fue -15% y en La Rioja, -11%-, Neuquén pudo sostenerlo e incluso ampliarlo en los dos rubros más afectados a nivel país: la industria, golpeada por la caída del consumo y la apertura de las importaciones, y la construcción, afectada por la paralización de la obra pública.

Tal como se informó, la ampliación del mercado laboral neuquino se explica a partir del auge de la actividad industrial en Vaca Muerta y el consecuente desarrollo de la cadena de valor del sector hidrocarburífero, impulsado por políticas públicas que ponen el foco en garantizar que las oportunidades sean primero para quienes residen en la Provincia.

Entre las políticas más relevantes, Emplea Neuquén se destaca como el programa central para mejorar las condiciones de empleabilidad de las y los neuquinos. A través de acciones concretas de intermediación laboral, formación profesional y acompañamiento a personas y empresas, se ha convertido en una herramienta clave para generar oportunidades reales de trabajo y fortalecer el desarrollo productivo local.

En complemento, la Ley Kimün contribuye a este mismo objetivo al promover la formación en ambientes reales de trabajo, permitiendo que las empresas capaciten a futuros trabajadores según sus necesidades específicas y estrechando su vínculo con la comunidad.

En este sentido, el ministro remarcó que “Neuquén demuestra que se puede crecer incluso en tiempos difíciles. Lo logramos porque articulamos con los municipios, con las empresas y con cada institución que quiere aportar. Hoy el motor del empleo es la confianza en un Estado que acompaña y abre camino”.

Se indicó que a esto se suma la inversión histórica en obras públicas que lleva adelante el gobernador Rolando Figueroa desde su asunción y que ha determinado que empresas de todo el país se presenten a las licitaciones convocadas por el gobierno neuquino para pavimentar rutas, construir nuevas escuelas o garantizar el acceso a servicios básicos.