Lanzan la colonia de robótica de verano en Plaza Huincul

En el barrio Mosconi

Se anunció el inicio de la Colonia de Robótica de Verano, que comenzará el martes 9 de diciembre en la sede del barrio Mosconi. La propuesta está orientada a niños y niñas interesados en explorar el mundo de la tecnología a través de actividades dinámicas y educativas.

El programa funcionará los lunes, miércoles y jueves, con talleres diseñados para introducir a los participantes en conceptos de robótica, pensamiento lógico y creatividad aplicada. Además, se incluirán espacios de lectura y narración bajo el formato “Te contamos una historia”, como complemento lúdico a la actividad principal.

Desde la organización informaron que las inscripciones estarán abiertas desde el 9 de diciembre y se realizarán directamente en la sede.