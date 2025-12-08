La plaza San Martín de Cutral Co se iluminó con “Encanto Navideño”

El encendido se hizo en la medianoche del 8 de diciembre, cuando tradicionalmente se instala la decoración navideña

Cerca de la medianoche se hizo el encendido de todas las luces que ahora adornan la plaza central de la ciudad.

Tras un conteo en el que se destacaban las voces de los más pequeños se prendió la iluminación alrededor de la fuente. Se destaca el número 2026, para recibir al año que se aproxima y también, en los alrededores de la plaza se instalaron arcos, un árbol de navidad.

Para el acto estuvo presente Papá Noel, para algarabía de los más pequeños. Durante la noche, todos los vecinos y vecinas podrán acceder a este paseo iluminado.