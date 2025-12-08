Invitan a campaña de reciclaje en el barrio Soufal, de Plaza Huincul

Este miércoles 10 de diciembre se llevará adelante una campaña de reciclaje en el barrio Soufal, con el objetivo de promover hábitos responsables y reducir el impacto ambiental en la comunidad. La actividad se desarrollará de 10 a 13 horas y estará abierta a todos los vecinos que deseen acercar sus materiales reciclables.

La propuesta invita a practicar los principios de reducir, reutilizar y reciclar, y destaca que pequeñas acciones cotidianas pueden generar cambios en el cuidado del entorno. “Entre todos podemos hacer un cambio real”, señalaron los organizadores, quienes remarcaron la importancia del compromiso vecinal.

Durante la jornada se recibirán diversos tipos de residuos: papel, cartón, plástico, vidrio, metales, pilas, baterías, aceite vegetal usado y RAEEs (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), un tipo de desecho que requiere un tratamiento especial por su alto nivel de contaminación.

La iniciativa busca no solo recolectar materiales reciclables, sino también fomentar la conciencia ambiental y reforzar la idea de que el cuidado del ambiente comienza con gestos simples. Los organizadores invitaron a los vecinos a participar y remarcaron que “cada aporte vale”.