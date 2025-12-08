Final del Pre Federal: ¿Que pasó en el Juego 2?

Pacífico abandonó faltando menos de 2 minutos para el final

En la jornada de ayer se disputó el jugó el segundo partido de la final del Pre Federal de Básquet entre Pérfora y Pacífico en Plaza Huincul y no se terminó de jugar por la retirada del conjunto visitante.

Pérfora dominó de principio a fin el encuentro frente a Pacífico intentado igualar la serie. El Verde se mantenía en ventaja en los últimos minutos del partido pero una jugada a falta de 1:54 para el final, la pelota cae en manos de una persona que se encontraba detrás del aro que defendía Pacífico y le devuelve la pelota a Maranguelo que se encontrada tirado sobre el parque del Oscar “Piti” Claris.

La agresión sobre el jugador de Pacífico derivó en la decisión del equipo visitante en abandonar la cancha luego de mas de 30 minutos esperando a que se reanude el juego y terminará el tiempo restante.