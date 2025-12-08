Este es el pronóstico para el feriado de 8 de diciembre en Cutral Co y Plaza Huincul

En este comienzo de semana con una jornada que para la gran mayoría es feriado, se anuncia la presencia de posibles tormentas e inestabilidad hacia la noche.
La temperatura mínima será de 21° Centígrados y la máxima de 33°. En cuanto al viento, se espera que se presenta del sector noreste a 25 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad, a lo largo del día.
Para la noche, rotará al oeste a 43 kilómetros con ráfagas de 43. Para el martes, se pronostica tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones con 33° Centígrados de máxima.