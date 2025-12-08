El Bolsón: el Refugio Motoco quedó destruido tras un incendio

De acuerdo con las primeras evaluaciones, el siniestro se originó de manera accidental y avanzó con extrema rapidez debido a la estructura de madera

El Refugio Motoco, uno de los puntos emblemáticos del Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido (ANPRALE) en El Bolsón, quedó completamente destruido luego de un incendio registrado en la noche del domingo. La información fue confirmada por los refugieros que se encontraban en el lugar y que dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia tras detectar el fuego dentro de las instalaciones.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, el siniestro se originó de manera accidental y avanzó con extrema rapidez debido a la estructura de madera del refugio. Las llamas consumieron por completo la construcción, el equipamiento y todas las instalaciones destinadas al uso de visitantes y senderistas.

En el momento del incendio, cinco personas pernoctaban en el refugio. La refugiera a cargo logró evacuar y descender con ellas sin que se registraran heridos. Tanto la trabajadora como los visitantes intentaron combatir el fuego con baldes, agua y mangueras, pero el avance de las llamas fue incontrolable.

Tras la alerta, brigadistas del SPLIF El Bolsón, Bomberos Voluntarios y personal de la Patrulla de Montaña iniciaron el ascenso para controlar la situación. Ya en el lugar, se dedicaron a extinguir los focos remanentes y a impedir que el incendio se expandiera hacia el entorno natural.

Durante el operativo, Defensa Civil y Bomberos establecieron un perímetro de seguridad próximo a la pasarela de acceso para evitar el ingreso de personas mientras se realizaban las tareas. Con la llegada de la madrugada, el SPLIF confirmó la destrucción total del refugio y comenzó con el enfriamiento y control del área afectada.

Aunque el incendio se circunscribió al perímetro del refugio, se envió equipamiento adicional para reforzar las labores y se instaló un puesto de comunicaciones en un punto seguro desde donde se coordinan los trabajos.