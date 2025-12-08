Cutral Co: voraz incendio afectó una casa en Centro Sur

Los bomberos voluntarios y la Policiá llegaron al lugar.

Esta tarde, alrededor de la 19 se desató un incendio en un vivienda de la calle Perito Moreno, en el barrio Centro Sur de Cutral Co.

Los bomberos voluntarios cutralquenses acudieron al lugar al igual que la policía para extinguir las llamas que tomaron la edificación, casi por completo.

Mientras trabajaban para sofocar el incendio se observaba la densa columna de humo y el fuego se observaba por las aberturas y el techo.

Hubo una importanet cantidad de vecinos de las inmediaciones observaron de cerca lo que ocurría.