Alborada participó del “Festival en el Río” por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

El encuentro se desarrolló durante la tarde del domingo y reunió a organizaciones, familias y público en general

La agrupación Alborada formó parte del “Festival en el Río”, una actividad organizada por la Subsecretaría de Discapacidad del Neuquén en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El encuentro se desarrolló durante la tarde del domingo y reunió a organizaciones, familias y público en general en un espacio destinado a promover la inclusión y la visibilización de derechos.

La jornada incluyó una feria de emprendedores, presentaciones musicales a cargo de distintos intérpretes, números de danza, un coro provincial y sorteos. Uno de los momentos centrales fue la premiación del concurso fotográfico “Enfocando Derechos”, donde la participante de Alborada, Luciana “Luci” Lizama, recibió una mención especial por su trabajo, reconocimiento que celebró junto a sus compañeros y docentes.

Desde el Taller de Danza Expresiva de la institución, a cargo de la profesora Sol Cola, se realizó una presentación artística que destacó por su propuesta integradora. El grupo subrayó la importancia de estos espacios que permiten expresarse a través del movimiento, fomentar la participación y fortalecer los vínculos comunitarios.

La organización agradeció a la Subsecretaría de Discapacidad por facilitar un transporte adicional, lo que posibilitó que todos los integrantes pudieran trasladarse y participar del festival.