La productora Glenda Hansson participó en la Fiesta del Queso Tandilero y obtuvo su certificación como Fromagelier

Uno de los eventos gastronómicos más importantes del país, y coronó su presencia con la obtención del título

La productora quesera local Glenda Hansson participó este fin de semana de la séptima Fiesta del Queso Tandilero, uno de los eventos gastronómicos más importantes del país, y coronó su presencia con la obtención del título de Fromagelier, una certificación especializada en cultura quesera de alcance nacional.

El encuentro se desarrolla desde el 6 hasta mañana 8 de diciembre en Tandil, y reunió alrededor de 30 mil visitantes durante la primera jornada. Con entrada libre y gratuita, la fiesta se consolidó nuevamente como una cita destacada dentro del calendario turístico y gastronómico.

Hansson participó de encuentro de manera destacada. Todos los gastos de traslado, estadía y exposición fueron solventados íntegramente por la propia productora, quien históricamente representó a la provincia en ferias y competencias nacionales, incluso antes de perder su tambo en Rincón de los Sauces, donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria.