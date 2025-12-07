El pronóstico de tiempo anticipa un domingo inestable en la comarca petrolera

Brindado por la AIC

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipó que este domingo 7 de diciembre las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co tendrán una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica y la posibilidad de tormentas, especialmente durante la tarde y noche.

Según el organismo, el cielo permanecerá variable durante todo el día, con momentos de mejoría, pero con condiciones propicias para el desarrollo de precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 18 grados en las primeras horas de la mañana, mientras que por la tarde el termómetro podría alcanzar una máxima de 32 grados, configurando un ambiente cálido y húmedo.

Respecto al viento, el informe indica que:

Durante el día, las velocidades rondarán los 10 kilómetros por hora , con ráfagas que podrían llegar al mismo valor.

, con ráfagas que podrían llegar al mismo valor. Por la noche, el viento aumentará a 21 km/h, con ráfagas previstas de hasta 36 km/h, lo que podría intensificar la sensación de inestabilidad.

Además, el reporte incluye información astronómica: la Luna se encontrará en fase Gibosa Menguante, con aproximadamente un 91% de iluminación, transitando hacia el signo de Cáncer en su avance hacia la próxima Luna Nueva.