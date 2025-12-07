El clásico por el Torneo Oficial fue para Alianza de Cutral Co

Por 3 a 2 frente a Petrolero

El Gallo se quedó con una nueva edición del clásico de la comarca en un partido que tuvo muchas emociones para los dos equipos. Alianza terminó ganando por 3 a 2 sobre Petrolero.

El inicio del encuentro lo tuvo al equipo de Alianza poniendo el 1 a 0 rápido en el marcador. El árbitro cobraba una mano en el área de Petrolero y Joaquín Rikemberg lo cambiaba por gol.

Solo unos minutos después del primer gol, Rikemberg presionó al central Fernández de Petrolero, robó la pelota y definió ante la salida de Córdoba para anotar el 2 a 0 para Alianza. Petrolero sacó del medio y casi se hace un autogol por una distracción de Fernández que le dió un pase a su arquero sin mirar que Cordoba no estaba todavia ubicado abajo de los tres palos.

Parecía que el partido estaba controlado por Alianza pero Petrolero encontró el descuento en los pies de Rojas y luego el empate con una con un gol en contra de Facundo Funes.

El inicio del segundo tiempo lo tuvo al local decidio a ir por la victoria, tuvo algunas aproximaciones pero se encontró con la buena respuesta de Hernan Cordoba.

Petrolero aguantó los primeros minutos y luego consiguió hacerse con la pelota sin generar tanto peligro al arco de Rodolfo Romero.

Mediado el segundo tiempo, Alianza se puso nuevamente en ventaja luego del centro de Matias Gonzalez que encontró a Franco Gorian dentro del área para el 3 a 2. Petrolero reclamó una mano del delantero de Alianza pero el árbitro dió por válido.

El encuentro estuvo demorado por la agresión a un suplente de Petrolero Argentino. Ulises, el árbitro del encuentro habló con los capitanes y el jefe de la policía y el partido continuó.

Petrolero se quedó con un jugador menos por la expulsión con roja directa de Agustín Maldonado.

Alianza sigue en la pelea por el Torneo Oficial con 38 puntos siendo escolta de Independiente junto a San Patricio que tiene un partido menos.