Donación mejora el equipamiento del sector de Pediatría del hospital zonal

A través de aportes de los contribuyentes, cuyo uso es destinado a apoyar instituciones que cumplen un rol social relevante.

El concejal Fernando Doroschenco y el presidente de El Frente y la Participación Neuquina, Jorge Allende, realizaron una donación conjunta que permitió incorporar nuevos televisores y materiales para mejorar las condiciones del servicio.

El sector de Pediatría del hospital honal Aldo Maulu de Cutral Co y Plaza Huincul recibió una importante donación destinada a mejorar la estadía de los niños internados y ofrecer mayor comodidad a las familias que los acompañan. La entrega estuvo a cargo del concejal Fernando Doroschenco y del presidente de El Frente y la Participación Neuquina, Jorge Allende, quienes aportaron equipamiento y materiales para optimizar el funcionamiento del área.

Desde el Bloque de El Frente y la Participación Neuquina informaron que fueron entregados dos televisores LED de 32 pulgadas, adquiridos mediante la caja de gastos administrada por Doroschenco. Se trata de un fondo conformado por los aportes de los contribuyentes, cuyo uso —según explicaron— es destinado a apoyar instituciones que cumplen un rol social relevante.

Los televisores se instalaron en la sala de Pediatría, con el objetivo de brindar un entorno más ameno para los niños durante su internación y mejorar el acompañamiento a las familias.

A la vez, Allende sumó un tercer televisor LED de 32 pulgadas, y junto al Bloque aportó lona, cintas e hilos de costura para la reparación de las reposeras utilizadas en el sector. En este caso, el aporte fue realizado con fondos propios del partido.

Las autoridades del hospital destacaron que este tipo de contribuciones permite fortalecer las condiciones del servicio en un área sensible como Pediatría, que requiere espacios adecuados para la contención de los pacientes más pequeños.