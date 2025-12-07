Deudores Alimentarios: la provincia informó 1.649 inscriptos en lo que va del año

El gobierno provincial dio a conocer el informe actualizado del Registro Provincial de Deudores Alimentarios, que depende de la subsecretaría de Gobierno y Justicia del ministerio de Gobierno. Según el reporte, entre enero y diciembre de este año se inscribieron 1.649 personas, de las cuales 1.280 continúan activas, mientras que 369 fueron dadas de baja por orden judicial.

Desde la cartera destacaron que el sistema cuenta hoy con una base de datos más amplia, gracias a la firma de convenios de cooperación con otras cuatro jurisdicciones del país. A partir de estos acuerdos, se incorporaron 15.759 registros provenientes de Santa Cruz (422), Tierra del Fuego (106), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12.087) y Río Negro (1.495).

Asimismo, se informó que está próximo a concretarse un nuevo convenio con la provincia de Entre Ríos, lo que permitirá seguir ampliando la herramienta y fortalecer el intercambio de información entre organismos para garantizar derechos.

Un registro para garantizar el cumplimiento alimentario

El Registro Provincial de Deudores Alimentarios funciona desde 2001, creado bajo la Ley 2.333 y el decreto reglamentario 0547/01. Su objetivo es inscribir —por orden judicial— a toda persona obligada al pago de una cuota alimentaria establecida por sentencia firme o convenio homologado, que adeude total o parcialmente dos cuotas consecutivas o alternadas en el período establecido.

Además de registrar a los deudores morosos, el organismo tiene entre sus funciones la emisión de certificados de “libre deuda” o constancias de inscripción, documentos frecuentemente requeridos para trámites administrativos y judiciales.

El Registro opera en la sede de la subsecretaría de Gobierno y Justicia, ubicada en Carlos H. Rodríguez 90, segundo piso, en la ciudad de Neuquén. Los certificados también pueden gestionarse de manera online a través de la plataforma oficial: https://shorturl.at/CXt2h.