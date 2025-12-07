Danza y Pasión se consagra Campeón Sudamericano en la final de Flavio Mendoza

El conjunto local participó en el rubro Danza Contemporánea, donde sus representantes, Sofía Basile y Bianca Michel, alcanzaron el 1° puesto en la categoría Dúo

El Ballet Danza y Pasión obtuvo un nuevo logro este sábado 6 de diciembre al consagrarse Campeón Sudamericano en la final de la competencia Flavio Mendoza 2025, desarrollada en la provincia de Mendoza. El conjunto local participó en el rubro Danza Contemporánea, donde sus representantes, Sofía Basile y Bianca Michel, alcanzaron el 1° puesto en la categoría Dúo, destacándose entre competidores de distintos puntos del país y del continente.

La presentación de las jóvenes bailarinas fue celebrada por el jurado por su solidez técnica, sensibilidad interpretativa y calidad escénica, atributos que las llevaron a quedarse con el máximo galardón de la competencia.

Además del reconocimiento individual, Danza y Pasión fue distinguido con el premio a la Mejor Creatividad y Composición Coreográfica, un mérito que pone en valor el trabajo artístico desarrollado por su profesor, Claudio Alejandro Hernández. La distinción reconoce la originalidad, coherencia y construcción estética de la propuesta presentada en el certamen.