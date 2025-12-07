Cutral Co: Cerraron el acceso a plaza San Martín

La restricción responde a los trabajos eléctricos y de acondicionamiento que se están realizando en el lugar en el marco de los preparativos para el encendido de las luces navideñas

La subsecretaría de Protección Civil de Cutral Co informó que el acceso a Plaza San Martín permanecerá cerrado durante toda la jornada de este domingo, hasta las 23:30 horas. La restricción responde a los trabajos eléctricos y de acondicionamiento que se están realizando en el lugar en el marco de los preparativos para el encendido de las luces navideñas previsto para esta noche.

Desde el área municipal solicitaron a los vecinos y vecinas evitar la circulación y permanencia dentro del sector intervenido, ya que se encuentran operarios y equipos técnicos trabajando en la instalación y verificación de los sistemas lumínicos.