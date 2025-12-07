Cutral Co: Cerraron el acceso a plaza San Martín

La subsecretaría de Protección Civil de Cutral Co informó que el acceso a Plaza San Martín permanecerá cerrado durante toda la jornada de este domingo, hasta las 23:30 horas. La restricción responde a los trabajos eléctricos y de acondicionamiento que se están realizando en el lugar en el marco de los preparativos para el encendido de las luces navideñas previsto para esta noche.
Desde el área municipal solicitaron a los vecinos y vecinas evitar la circulación y permanencia dentro del sector intervenido, ya que se encuentran operarios y equipos técnicos trabajando en la instalación y verificación de los sistemas lumínicos.