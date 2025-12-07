Culminó en Cutral Co la Liga Regional de Hockey Infantil

Con la participación de niñas y niños de entre 4 y 12 años que disputaron diversos partidos amistosos

La escuela municipal Palín Hockey fue este sábado la sede del cierre de la Liga Regional de Hockey, un encuentro que reunió a delegaciones de Zapala, Villa Pehuenia y a los equipos locales en una jornada dedicada al deporte infantil y al desarrollo formativo.

La actividad comenzó a las 10:30 y se extendió hasta las 15:00, con la participación de niñas y niños de entre 4 y 12 años que disputaron diversos partidos amistosos. Además de la competencia, el evento priorizó la integración, el compañerismo y el aprendizaje adquirido a lo largo del año por parte de las categorías participantes.

El cierre estuvo marcado por la entrega de medallas para todos los equipos, como reconocimiento al esfuerzo y la constancia demostrada durante la temporada. Desde la organización destacaron el crecimiento sostenido de la Escuela Municipal Palín Hockey y el compromiso de las familias que acompañan cada jornada deportiva.