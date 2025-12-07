Convocan a una reunión de seguridad en el barrio Otaño de Plaza Huincul

Según informaron desde el área, la convocatoria busca escuchar de manera directa las inquietudes de la comunidad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Plaza Huincul convocó a una reunión abierta con vecinos y vecinas del barrio Otaño para el próximo martes 9 de diciembre a las 19 horas. El encuentro se realizará en el propio sector barrial y forma parte de una agenda de trabajo conjunto entre el municipio, la Policía y la comisión vecinal.

Según informaron desde el área, la convocatoria busca escuchar de manera directa las inquietudes de la comunidad, recibir reclamos y canalizar posibles soluciones dentro del marco de acción de cada dependencia municipal.

A la reunión asistirán representantes de la Policía de Neuquén y equipos técnicos de varias áreas operativas de la Municipalidad de Plaza Huincul, entre ellas Obras Públicas, Barrido y Limpieza, Espacios Verdes y Tránsito, además de otras áreas vinculadas a la infraestructura y el mantenimiento urbano.

Desde la Comisión Vecinal anticiparon que la participación de los vecinos será clave para plantear problemáticas vinculadas a la seguridad, el alumbrado, el mantenimiento de espacios comunes y situaciones cotidianas que afectan la vida del barrio. La intención es generar un diálogo directo y avanzar en respuestas concretas a corto y mediano plazo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana viene realizando este tipo de reuniones en distintos sectores con el objetivo de fortalecer el trabajo territorial y mejorar la articulación con la comunidad. En esta oportunidad, el encuentro en Otaño permitirá actualizar el diagnóstico local y definir prioridades de intervención junto a los residentes.