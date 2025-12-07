Convocan a una reunión de seguridad en el barrio Otaño de Plaza Huincul

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Plaza Huincul convocó a una reunión abierta con vecinos y vecinas del barrio Otaño para el próximo martes 9 de diciembre a las 19 horas. El encuentro se realizará en el propio sector barrial y forma parte de una agenda de trabajo conjunto entre el municipio, la Policía y la comisión vecinal.
Según informaron desde el área, la convocatoria busca escuchar de manera directa las inquietudes de la comunidad, recibir reclamos y canalizar posibles soluciones dentro del marco de acción de cada dependencia municipal.
A la reunión asistirán representantes de la Policía de Neuquén y equipos técnicos de varias áreas operativas de la Municipalidad de Plaza Huincul, entre ellas Obras Públicas, Barrido y Limpieza, Espacios Verdes y Tránsito, además de otras áreas vinculadas a la infraestructura y el mantenimiento urbano.
Desde la Comisión Vecinal anticiparon que la participación de los vecinos será clave para plantear problemáticas vinculadas a la seguridad, el alumbrado, el mantenimiento de espacios comunes y situaciones cotidianas que afectan la vida del barrio. La intención es generar un diálogo directo y avanzar en respuestas concretas a corto y mediano plazo.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana viene realizando este tipo de reuniones en distintos sectores con el objetivo de fortalecer el trabajo territorial y mejorar la articulación con la comunidad. En esta oportunidad, el encuentro en Otaño permitirá actualizar el diagnóstico local y definir prioridades de intervención junto a los residentes.