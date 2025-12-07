Celebración de la Inmaculada Concepción: realizarán una misa en Plaza Huincul

En la Capilla Inmaculada Concepción del barrio Otaño

Este lunes 8 de diciembre se celebrará la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María y, en ese marco, la comunidad de la Capilla Inmaculada Concepción del barrio Otaño realizará una misa especial que incluirá la tradicional bendición de embarazadas.

La ceremonia está prevista para las 9:30 en el templo ubicado en ese sector de la ciudad y estará abierta a todas las familias que deseen participar. La actividad se enmarca dentro de las celebraciones litúrgicas que cada año convocan a fieles y devotos de la Virgen María, una de las advocaciones más significativas dentro de la Iglesia Católica.

La organización de la misa cuenta con el acompañamiento del grupo Grávida por la Vida, una pastoral dedicada a acompañar maternidades, brindar contención espiritual y promover el cuidado de la vida desde la gestación. Desde la institución invitaron especialmente a mujeres embarazadas y a sus familias, aunque remarcaron que la convocatoria es abierta a toda la comunidad.