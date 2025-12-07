Anunciaron cortes de energía para este lunes en Cutral Co

Debido a trabajos programados de poda y mantenimiento

Copelco informó que el próximo lunes 8 de diciembre de 2025, entre las 06:00 y las 11:00, se realizará una suspensión provisoria del servicio debido a trabajos programados de poda y mantenimiento en distintos sectores de Cutral Co.

La interrupción afectará a los asociados de Parque Oeste, específicamente en el sector comprendido entre Laguna Colorada y Lago Curruhué, y desde Ruca Choroi hasta Nonthué. También se verán alcanzadas las áreas delimitadas entre J. M. de Rosas y Ruca Choroi, y desde Lácar hasta Laguna Colorada.

Asimismo, el corte incluirá a la totalidad de los barrios Colonia 21 de Septiembre, Villa El Puestero, y Fili Dei Sur y Norte. En estos sectores, la afectación abarcará desde Santa Teresita hasta Maestro Badilla, y desde Avenida Carlos Rodríguez hasta Pernisek.

Entre los usuarios singulares alcanzados por la medida se encuentran Cablevisión (amplificadores), la Escuela N.º 102, la EPET N.º 1, Defensa Civil, el Viñedo Municipal, Apolo Maderas y Creer Salud.

Desde la entidad solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante la suspensión del suministro. Asimismo, aclararon que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas, por lo que los horarios podrían modificarse en caso de mal tiempo.