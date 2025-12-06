Provincia se comprometió a la construcción de 20 mil soluciones habitacionales en 44 localidades

Se van a invertir 450 millones de dólares. Desde Huincul anunciaron que la localidad está incluida

Los intendentes Claudio Larraza y Ramón Rioseco acompañaron al gobernador Rolando Figueroa en la presentación de un plan provincial que prevé la ejecución de 20.000 soluciones habitacionales en 44 localidades durante los próximos dos años, entre las cuales se encuentra la ciudad de Plaza Huincul.

El gobierno provincial anunció una inversión de 450 millones de dólares destinada al programa “Neuquén Habita”, que contempla la construcción de viviendas, el desarrollo de loteos con servicios y la realización de mensuras. Se trata de una política pública habitacional de carácter integral y ambicioso, orientada a poner a las familias y trabajadores neuquinos en el centro del desarrollo territorial, con el objetivo de transformar de manera significativa la realidad habitacional de la provincia.

Durante el acto, se suscribieron convenios específicos con 44 municipios y comisiones de fomento, los cuales trabajaron en la identificación y disponibilidad de tierras dentro de sus ejidos. Asimismo, se firmaron acuerdos con 17 mutuales y sindicatos para la ejecución del 30% de las soluciones habitacionales previstas en el programa.

Al respecto, el gobernador Figueroa señaló “Este es un programa serio y certero que responde a las necesidades de la población”, y subrayó que “de esas 20.000 soluciones habitacionales, hoy ya estamos comenzando con 7.000”. Asimismo, resaltó que “se trata de un plan integral, que requiere el esfuerzo de todos”, y remarcó que “existe la voluntad política de llevarlo adelante, porque todos comprendemos que, dentro de los 4.000 millones de dólares de infraestructura que nos faltan, un capítulo fundamental es la vivienda”.

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi destacó que ‘Neuquén Habita’ es “el plan de vivienda y desarrollo urbano más importante en la historia de la provincia, el cual nació de la planificación, del trabajo técnico y principalmente de la decisión estratégica de este gobierno y de nuestro gobernador de transformar el acceso a la vivienda en una política sólida, sostenida y representativa de cada una de las siete regiones”.