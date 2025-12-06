Pacífico se lleva el Juego 1 en una final intensa frente a Pérfora

El domingo se juega el segundo partido en Plaza Huincul

Pacífico derrotó a Pérfora por 100 a 93 en el primer juego de la final del Prefederal 2025. El encuentro se disputó en el Viejo Ramírez, el cual tuvo una impresionante convocatoria de aficionados de ambos lados. La final se juega al mejor de cinco partidos.

El partido comenzó con un rápido intercambio de puntos, donde Romera y Ruiz marcaron los primeros dobles para sus equipos. El local empató el marcador 7-7. Hacia el final del primer cuarto, triples de Stanic y Maranguelo permitieron a Pacífico sacar una ventaja inicial (16-12). Sin embargo, el cuarto culminó empatado a 25 puntos.

En el segundo parcial, Pacífico empezó a tomar distancia con triples de Stanic, logrando una diferencia de 37-28. Pérfora reaccionó con triples de Chapela y Candia, acortando la brecha a tres puntos y obligando a un tiempo muerto. Romera y Godoy Vega respondieron con más triples para el Decano. Al medio tiempo, el marcador se estableció en 50-47 a favor de Pacífico.

El tercer cuarto mantuvo la paridad; Candia conectó un triple que empató momentáneamente el encuentro. Un momento determinante ocurrió cuando el árbitro señaló una falta antideportiva de Fernández sobre Godoy Vega. Luego, Augusto Rossi, de Pérfora, cometió su quinta falta personal, resultando en una falta técnica, cuyo tiro libre fue convertido por Romera. Maranguelo cerró el parcial con un triple, extendiendo la ventaja del local a 76-65.

En el último cuarto, Pérfora continuó luchando con triples de Chapela y Vicentini. A pesar de los intentos de la visita por acercarse, un doble de Maranguelo y otro de Romec en los segundos finales sentenciaron el juego. El partido terminó con victoria para Pacífico 100-93.

Pacífico se lleva el primer punto de la serie. El Juego 2 se disputará el próximo domingo 7 de diciembre en el Oscar “Piti” Claris, casa de Pérfora desde las 20 horas. El Juego 3 se jugará en Neuquén el viernes 12 de diciembre.