Incendio en Lago Puelo genera presencia de humo en la comarca petrolera y la región

Desde temprano los vecinos y vecinas se comunicaron con Cutral Co al Instante para consultar a qué se debía la presencia de humo en la zona.
Se respondió desde los cuarteles de bomberos de Cutral Co y Plaza Huincul que se debe a un incendio activo en el Lago Puelo
El jefe del cuerpo activo de bomberos Cutral Co, Darío Campos, informó que por el “incendio en el Lago Puelo llego a la zona el humo por los vientos del sur, con presencia mayormente en la cuenca del río Limay”.
El humo no es tóxico y seguirá desplazándose según varíe el viento. Por ahora se puede ver en todo el departamento Confluencia, Neuquén (foto), Plottier, Senillosa, Plaza Huincul y Cutral Co.