Dos nadadores de Plaza Huincul están presentes en la Maratón Santa Fé- Coronda

Se trata de Darío Belisle y Cecilia Merino están corriendo en la maratón más dura de nado en aguas abiertas

Este sábado 6 de diciembre se desarrollará una de las carreras de aguas abiertas más duras emblemáticas y más linda del mundo.

Y dos nadadores de Plaza Huincul —Darío Belisle y Cecilia Merino— estarán presentes en la histórica Maratón Santa Fe–Coronda.

“La emoción y la cuenta regresiva ya comenzó en lo personal es mucho el orgullo que se siente ser parte de este evento sabiendo que la única salida es tocar la placa de llegada y asi cumplir este sueño”, dijo Cecilia a Cutral Co al Instante.

Serán 57 kilómetros de maratón uniendo Santa Fe y Coronda, entre 7 y 10 horas de nado, en un recorrido que combina exigencia física, emoción, historia y una conexión profunda con el agua.

“Para nosotros, esta maratón es mucho más que una competencia: es un sueño cumplido, una prueba de coraje honor y orgullo , una experiencia que marca la vida de cualquier nadador”, dijeron Darío y Cecilia.

📺 Acompañalos en la transmisión en vivo, de 8:00 a 18:00 hs, a través del canal oficial:

👉 https://m.youtube.com/@santafecorondaoficial