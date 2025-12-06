Cutral Co pagará un bono extra a municipales y de programas por las fiestas de fin de año

Serán 300 mil pesos que se lo van a recibir 2700 personas

Desde ATE aseguraron que esta bonificación de 300 mil pesos es un “bono de paz, para los momentos de incertidumbre que se viven en el país”.

El dinero lo van a recibir 2700 personas que tienen algún tipo de relación con el municipio. Este viernes se realizó la firma.

Estuvo en el acto el intendente Ramón Rioseco, del secretario general de ATE, Juan Antio, de José Navarrete —referente de ATE Cutral Co— y de Alejandra Cides, secretaria adjunta de la junta interna.

Allí se firmó el acuerdo mediante el cual todos los empleados municipales percibirán el Bono Navideño de $300.000, que se abonará el 19 de diciembre.

Al respecto, el Jefe Municipal afirmó “Hicimos el mayor esfuerzo junto a los compañeros del gremio y de la CTA para otorgar, dentro de las posibilidades que tenemos, $300.000 para todos los trabajadores. Alcanzamos así a un total de 2.700 personas. Seguiremos trabajando para poner en el centro de la escena a los trabajadores”.

Por su parte, Juan Antio expresó “Hoy logramos obtener un Bono Navideño para los compañeros municipales de todos los programas, que consiste en $300.000. Entendemos que es un bono de paz en estos tiempos de incertidumbre que vive nuestro país. Así que bienvenido sea. El día 19 de diciembre lo vamos a cobrar todos los compañeros municipales, y de todos los programas”.