Vecino de Cutral Co reclama por daño en el cordón cuneta

El vecino pregunta qué área del municipio corresponde para hacerse cargo de la reparación

Un vecino de calle Eguinoa al 360, en Cutral Co, denunció que durante la jornada de ayer, mientras una máquina excavadora realizaba tareas de recolección de escombros provenientes de obras de veredas particulares, se produjo la rotura del cordón cuneta frente a su domicilio.

Según su testimonio, la maquinaria no solo dañó el cordón, sino que además se llevó el tramo desprendido. Ante esta situación, el vecino pregunta qué área del municipio corresponde para hacerse cargo de la reparación y solicita una pronta respuesta para resolver el inconveniente generado por la intervención municipal.