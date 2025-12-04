Robaron una motocicleta en Cutral Co y la recuperaron en Centenario

Había sido robada el pasado 29 de noviembre.

Durante la madrugada del miércoles, pasadas las 2, el personal policial de comisaría Quinta de Centenario logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada días atrás en Cutral Co.

Se informó que el procedimiento surgió a requerimiento del jefe de guardia de la unidad policial, luego de que un vecino informara que su motocicleta —sustraída— podría encontrarse en inmediaciones de calles María Falcone y San Pedro.

Al llegar al sector, los efectivos entrevistaron al denunciante de 40 años, domiciliado en Cutral Co, quien había radicado la denuncia el 29 de noviembre de este año, en la comisaría Nº 15 del barrio Pampa por el robo de su Bajaj Rouser.

Según relató, una mujer le informó había visto a un rodado con iguales características en Centenario. Con esos datos, el personal policial realizó un patrullaje y localizó en la vereda de la mencionada esquina una motocicleta coincidente con la sustraída.

Dada la alta complejidad del sector, se solicitó apoyo a otros móviles.

Tras verificar número de motor y de cuadro, se confirmó que se trataba efectivamente de la motocicleta sustraída. El rodado finalmente fue secuestrado y trasladado a comisaría Quinta.

La fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo de la fiscal Wouterlood, fue notificada del procedimiento y dispuso continuar con las actuaciones correspondientes para restituirla a su legítimo propietario.